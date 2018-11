Soziales Ausweise für 28 neue Schulbusbegleiter

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Wie eine begehrte Trophäe haben 28 Schüler der drei weiterführenden Laichinger Schulen die eingeschweißte Karte samt Urkunde entgegengenommen, die sie als Schulbusbegleiter ausweisen. Seit zwölf Jahren besteht die Kooperation aus Schulsozialarbeit und Polizei, zeige langfristig echte Erfolge, wie Schulsozialarbeiter Christian Amboon sagt.

Die Schulbusbegleiter erkennen nach ihrer Ausbildung sich anbahnende Konfliktsituationen in den Bussen und dämmen die Situationen ein, bevor sie eskalieren können. Einmal Schulbusbegleiter, immer Schulbusbegleiter: Die 28 „Neuen“ gesellen sich zu den rund 430, die in den vergangenen zwölf Jahren diese Prüfung abgelegt haben. Inhaber des Ausweises sind immer in Aktion, fahren sie im Bus. Damit es nicht nur während der Busfahrten unter den jungen Fahrgästen ruhig bleibt, sondern ebenso an den Haltestellen und dort Gefahren durch Gedränge vermieden werden, gibt es parallel zu den Schulbusbegleitern das Projekt „Schulbusaufsicht“. Täglich sind Lehrer aus allen vier Schulen an den Haltestellen beim Schulzentrum vor Ort.