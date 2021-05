Es ist nicht so, dass der Alb-Donau-Kreis nicht einiges täte, um seine CO 2 -Bilanz zu verbessern. Tatsächlich steht er in einigen Bereichen besser da als der Landes- und Bundesdurchnitt. Dennoch sind laut der CO 2 -Bilanz, die Roland Mäckle von der Regionalen Klimaagentur dem Kreistag am Montag vorl...