Balzheim Ausschreibung frühestens im Juli

Balzheim / Manuela Rapp

Die letzte Hauptversammlung im alten Feuerwehrhaus war es noch nicht – aber dessen Tage sind gezählt. Balzheims Feuerwehr bekommt bekanntlich ein neues Domizil am Schul- und Sportgelände. Der Stand der Dinge: „Wir haben einen komplett fertigen Entwurf ausgearbeitet und sind seit mehreren Monaten in der Werkplanung“, sagte Kommandant Florian Rechtsteiner in seinem Jahresrückblick. 258 Stunden hat der Bauausschuss geleistet, seit am 20. November 2017 der Gemeinderat den Neubaubeschluss gefasst hat. Der weitere Fahrplan steht schon fest. „Im Februar wollen wir den Zuschussantrag stellen und ab Juli oder später mit der Ausschreibung anfangen.“ Die Feuerwehr arbeitet dabei eng mit Architekt, Verwaltung und Gemeinderat zusammen.

Das war längst nicht alles. Insgesamt betrachtet sei 2018 ein normales Dienstjahr gewesen, meinte der Kommandant. Die Wehr rückte dabei zu sechs Einsätzen (jeweils drei Brände und technische Hilfeleistungen) aus. Beeindruckende 921 Stunden haben die Kameraden ehrenamtlich geleistet. Und noch etwas Außergewöhnliches: Nach genau 40 Jahren haben wieder Balzheimer Feuerwehrmänner – Florian Rechtsteiner, Bernardino DaSilva und Tobias Wölk – das Leistungsabzeichen in Gold abgelegt.

Apropos: Das Innenministerium hat ein neues Ehrenzeichen eingeführt, das Ehrenzeichen in Bronze. Es darf heuer rückwirkend bis zum 24. Dienstjahr verliehen werden, künftig wird es bereits nach 15 Dienstjahren vergeben. Daniel Baur, Bernardino DaSilva, Dominik Gerster, Elmar Gerster, Maximilian Gerster, Bernd Kutter, Alexander Schließer, Holger Walcher und Tobias Wölk durften sich darüber freuen.

Wie vielseitig das Jahr war, daran erinnerte Schriftführer Alexander Schließer. In acht Ausschusssitzungen ging es vor allem um zweierlei: Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchs. Der Chronist ermutigte seine Zuhörer, auch weiterhin Mitgliederwerbung zu betreiben. Darin konnte ihn Jugendleiter Dominik Gerster nur unterstützen. Voll des Lobes zeigte sich Bürgermeister Günter Herrmann: „Man sieht, dass hier viel geleistet wird.“ Die von Kommandant Florian Rechtsteiner angestrebte stärkere Vernetzung mit örtlichen Firmen will der Schultes unterstützen – auch als Türöffner bei Bedarf. Die Feuerwehr, so Herrmanns Fazit, könne sehr gut in die Zukunft schauen.