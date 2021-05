Rund 240 Haushalte im Jahr können künftig mit dem Strom aus dem Wasserkraftwerk an der Blau in Blaustein versorgt werden – 850 000 Kilowattstunden soll es jährlich liefern. Und wie Elmar Meyer von den Halblechkraftwerke sagt, soll der Betrieb in der neuen Anlage an der Lindenstraße im Herbst...