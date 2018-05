Kindergarten Ausbau in Breitingen weiter als gedacht

Ausbau in Breitingen weiter als gedacht

Breitingen / Klaus Müller

„Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zu uns Kindern geh’n.“ Fröhlich singend haben die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte in Breitingen ihre Gäste zum Richtfest begrüßt. Der gemeinsame Kindergarten der Gemeinden Breitingen und Holzkirch wird zurzeit für etwa 645 000 Euro um einen Anbau erweitert und anschließend umstaltet.

Der Rohbau für die Erweiterung der „Lonetalfrösche“ steht, und so hatten die Bürgermeister Dieter Mühlberger und Paul Seybold im Namen ihrer Gemeinden zum Richtfest geladen. „Es ist bestimmt in Dorf und Stadt ein Glück fürs Volk, wenn’s Nachwuchs hat; Denn ohne diesen stirbt dies Haus, mit der Familien­zukunft aus“, verkündete Zimmerermeister Tobias Baur vom Dach des Neubaus: „Der Herrgott möge seinen Segen, allzeit dem Kindergarten geben.“

„Dass die Baufirma 14 Tage früher anfangen konnte als geplant, lässt uns hoffen, dass der An- und Umbau bis September fertig ist“, sagte der Breitinger Bürgermeister. Wenn’s klappt, können die 25 Kinder dann bereits aus ihrem Ausweichquartier, dem Dorfgemeinschaftshaus in Holzkirch, in ihren Kindergarten nach Breitingen zurückkehren. Mühlbauer bedankte sich bei allen Handwerkern sowie bei den Fachleuten vom Verwaltungsverband Langenau für deren Engagement.

Im Namen des Trägers der „Lonetalfrösche“, dem Evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau, bedankte sich Silke Rüdiger, Abteilungsleiterin für Kindertagesstätten, ebenfalls bei allen Beteiligten. Zukunftsorientiert gleich etwas größer zu bauen, sei die richtige Entscheidung der Gemeinden gewesen, sagte Rüdiger: „Ich freue mich, dass wir heute schon so weit sind und bitte vor allem die Eltern um Verständnis für die Zwischenlösung.“