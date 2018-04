Zweckverband Ausbau der Kläranlage in Lonsee-Halzhausen

Amstetten / Roland Schütter

Im Frühjahr 2019 soll mit dem Ausbau der Sammelkläranlage in Lonsee-Halzhausen begonnen werden. Die Fertigstellung der vierten Renigungsstufe ist für 2021 geplant. Der Abwasserzweckverband Oberes Lonetal, dem die Gemeinden Lonsee, Amstetten und Nellingen angehören, werde die Arbeiten in den nächsten Wochen und Monaten vergeben, sagte Verbandsvorsitzender Jochen Ogger in der jüngsten Sitzung. Die Baugenehmigung liege bereits vor. Die Investition beträgt voraussichtlich 7,1 Millionen Euro, von denen 3,5 Millionen das Land zuschießt. Um die 3,6 Millionen Euro Eigenanteil zu finanzieren, muss der bisher schuldenfreie Verband Darlehen aufnehmen. In diesem Jahr ist ein Kredit über 650 000 Euro eingeplant, weitere Tranchen werden in den kommenden Jahren benötigt. Im Gegenzug sei der Verband dann sieben Jahre lang von einer Abwasserabgabe und der damit einhergehenden Belastung der Bürger befreit, sagte Ogger.

Umlage bleibt konstant

Entsprechend dem Haushaltsplan 2018, den die im Amstettener Rathaus tagende Verbandsversammlung einstimmig verabschiedet hat, bleibt die Umlage der Kommunen konstant. Die drei Gemeinden steuern demnach in diesem Jahr insgesamt 484 000 Euro zum Betrieb der 1988 errichteten Kläranlage in Halzhausen bei. Im Finanzplan sind für 2019 ferner 70 000 Euro als Beteiligung am neuen Zweckverband für die Klärschlamm-Verbrennung im Klärwerk Steinhäule vorgesehen.

In der Sitzung am Donnerstagabend gab es noch eine Personalie zu klären. Für den früheren Amstettener Bürgermeister Jochen Grothe wurde Franko Kopp, Bürgermeister aus Nellingen, zum stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt. Der 62-jährige Kopp ist bereits seit 17 Jahren Mitglied der Verbandsversammlung.