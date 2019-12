„Die Atmosphäre war gigantisch“, schwärmt Harald Greiner. Der Langenauer Landwirt war beim großen Protest gegen die Agrarpolitik in Memmingen am vergangenen Donnerstag dabei und nannte den Anblick der gut 3000 Schlepper „sehr beeindruckend“. Er und viele Kollegen der Initiative „Land schafft Verbindung“ wollten sich mit der Großkundgebung gegen Gesetze wehren, die laut Greiner „immer über unseren Kopf hinweg entschieden werden, ohne uns zu fragen“.

Die Landwirte aus den Kreisen Alb-Donau, Heidenheim und Aalen hatten sich mit etwa 50 Schleppern am Mittag vor der Fahrt in Langenau bei der Firma Claas Württemberg versammelt. Die hatte kurzfristig Leberkäswecken zur Stärkung organisiert. Drei Azubis der Firma fuhren mit Vorführwagen mit, und nach der Übergabe einer Erklärung an die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und der Heimfahrt waren Greiner und seine Langenauer Kollegen gegen Mitternacht wieder in Langenau.