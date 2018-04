Prozess Aufs Sofa gedrückt und missbraucht

Ulm/Ehingen / Nadine Vogt

Vor vier Jahren soll ein heute 35-Jähriger aus Ehingen eine inzwischen 22-jährige Bekannte aus einer Nachbargemeinde missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Die ungewollten Berührungen sollen im August 2014 in der Wohnung des Angeklagten passiert sein. Dieser wollte zu den Vorwürfen zu Prozessbeginn keine Angaben machen.

Die 22-Jährige, die als Zeugin und Nebenklägerin im Prozess auftritt, schilderte, was sich an dem Nachmittag aus ihrer Sicht zugetragen hat. Die beiden, die sich erst seit wenigen Tagen aus einem Aufenthalt an der psychiatrischen Tagesklinik in Ehingen kannten, hatten sich zum Filmschauen verabredet. Dabei soll der 35-Jährige sie gegen ihren Willen aufs Sofa gedrückt, ihre Hose geöffnet und sich sexuell an ihr vergangen haben.

„Ich wollte das nicht“, sagt die 22-Jährige vor Gericht. „Es war von vornherein klar, dass da nicht mehr läuft.“ Immer wieder kommt sie bei ihrer Aussage ins Stocken, weint. Sie habe ihn angeschrien, sodass er schließlich von ihr abgelassen habe. Unklar bleibt, warum sie zu diesem Zeitpunkt die Wohnung nicht verlassen hat. „Er meinte, es war ein Missverständnis, und ich solle mich beruhigen“, sagt sie.

22-Jährige ist psychisch belastet

Doch wenige Augenblicke später sei der Tatverdächtige erneut übergriffig geworden: Er soll sie ins Schlafzimmer gedrängt und aufs Bett geworfen haben. Abermals habe sich die heute 22-Jährige gegen den körperlich überlegenen Mann gewehrt und geschrien. Der Angeklagte ließ schließlich von ihr ab.

Dass es überhaupt zur Anzeige kam, ist ihrem Ex-Freund geschuldet. Ihm vertraute sie sich an, er erzählte es ihrer Mutter, und gemeinsam gingen sie rund zwei Wochen später zur Polizei. „Ich hatte ja keine Beweise“, sagt sie. „Und ich wusste nicht, ob man mir dort glaubt.“ Weil der Vorfall bereits rund vier Jahre zurückliegt, konnte sich das mutmaßliche Opfer während der Befragung im Gericht an viele Details nicht mehr präzise erinnern. Mit akribischen Nachfragen zum Tathergang testete das Gericht ihre Glaubwürdigkeit. Während die 22-Jährige mehrmals emotional reagierte, verfolgte der Angeklagte den Prozess meist regungslos. Die 22-Jährige ist seit einigen Jahren wegen Depressionen in therapeutischer Behandlung. Derzeit ist sie arbeitsunfähig und laut Aussage ihrer Mutter „psychisch noch fertig“. Auch ihr Verhalten habe sich seit diesem Vorfall verändert.

Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft: Diebstahl, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrmalige Körperverletzungen, begangen an seinen Ex-Freundinnen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls seien, laut Gutachten des Sachverständigen, keine psychischen Beeinträchtigungen vorgelegen.

Der Prozess wird am kommenden Donnerstag um 8.30 Uhr mit den Plädoyers und der Urteilsfindung fortgesetzt.