Konzert Aufbauende Gesänge

Amstetten / swp

Der Männerchor Gesangverein Amstetten und der Gemischte Chor Suppingen geben am Mittwoch, 21. November, ein Konzert in der Friedenskirche in Amstetten. Die Sänger widmen sich an diesem Buß- und Bettag der Trauermusik. Sie richten sich damit an alle Menschen, die schon einmal den Verlust gespürt haben, wenn ein lieber Freund, Bekannter oder Verwandter verstorben ist. Es soll dabei mit liebevollen, aufbauenden Gesängen und einer Geschichte von Oscar Wilde ein musikalischer Weg aus der Dunkelheit zum Licht gezeigt werden.

Die Geschichte vom selbstsüchtigen Riesen, der die Liebe erkannte und wie er sich wandelte, rezitiert der Theaterpädagoge und Schauspieler Manfred Tächl aus Göppingen.

Beide Chöre gestalten den vorausgehenden Gottesdienst zum Buß- und Bettag in der Friedenskirche um 19 Uhr mit. Begleitet werden die Chöre an der Orgel von Cornelia Schmid. Die Leitung hat Christian Vogt. Der Eintritt ist frei.