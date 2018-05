Trauerfeier Auf Menschen zugegangen und geholfen

Ulm/Blaubeuren / Joachim Striebel

Eine große Trauergemeinde hat gestern im Ulmer Münster und auf dem Blaubeurer Friedhof Abschied genommen von Ruth Merckle. Die Unternehmerin und Blaubeurer Ehrenbürgerin war am 30. April im Alter von 81 Jahren gestorben. Im Trauergottesdienst im Münster bezeichnete Dekan Ernst-Wilhelm Gohl die Mutter von vier Kindern als „charismatische Persönlichkeit“, die auf Menschen zugegangen sei und die biblische Aufforderung „Dienet einander“ gelebt habe. Früher als viele andere habe sie im Pharmaunternehmen Merckle/Ratiopharm Strukturen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie geschaffen. Sie habe auch erlebt, dass nicht alles glatt läuft im Leben, sagte Gohl und erwähnte die Krise der Unternehmensgruppe, an der ihr Mann Adolf zerbrochen sei.

Offenes Ohr für die Mitarbeiter

Ruth Merckle habe für die Belange der Mitarbeiter ein offenes Ohr gehabt, berichtete die langjährige Betriebsratsvorsitzende Anne Mack. Sie habe eine neue Unternehmenskultur geschaffen, eine Frauenreferentin eingestellt und Kunst in den Betrieb gebracht. „Selbst die Außenanlagen in Weiler und Ulm tragen ihre Handschrift.“ Neben ihrem Einsatz in der Blaubeurer Kirchengemeinde saß die pietistisch geprägte Unternehmerin im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie habe Brücken gebaut zwischen Kirche und Wirtschaft, sagte Michael Freiherr Truchseß vom Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer. Bürgermeister Jörg Seibold bezeichnete die Verstorbene als große Förderin der Stadt Blaubeuren, sie und ihre Familie hätten sich unter anderem um die Urgeschichte verdient gemacht. Dr. Manfred Eisenmann, der frühere Vorsitzende des Deutschen Alpenvereins in Ulm, berichtete von gemeinsamen Hochtouren in den Bergen: „Ruth Merckle hat viel von sich selbst verlangt. Sie wollte immer das Höchste erreichen und dabei andere mitnehmen.“