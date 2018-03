Verkehr Auf der Donaubahn ist Besserung in Sicht

Alb-Donau-Kreis / Thomas Steibadler

Überfüllte Regionalexpress-Züge auf der Donaubahn Ulm–Sigmaringen – das soll von Mai an nicht mehr vorkommen. Diese Zusicherung hat die Deutsche Bahn dem Verkehrsministerium in Stuttgart gegeben und gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Grund für das mangelhafte Platzangebot, über das sich unter anderem Landrat Heiner Scheffold beim Ministerium beschwert hatte, ist demnach, dass nicht genug modernisierte Fahrzeuge der Baureihe VT 612 zur Verfügung stehen. Der Umbau – mehr Sitzplätze in der 2. Klasse, mehr Platz für Fahrräder, Hublift für Rollstühle – habe „deutlich mehr Zeit gebraucht als uns vom Dienstleister im Angebot zugesichert“, teilt die Bahn mit. Das Verkehrsministerium spricht in seiner Antwort auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Martin Rivoir (SPD) von mangelhaftem Umbaumanagement der Bahn und von Verzögerungen bei der Umbau-Genehmigung. Gemäß dem Vertrag mit der Bahn hätte diese bereits im vergangenen Jahr die modernisierten Triebwagen für die Regionalexpress-Züge auf der Donaubahn einsetzen müssen. Der Platzmangel, betont das Ministerium, sei nicht darauf zurückzuführen, dass das Land zu geringe Kapazitäten bestellt habe. Vielmehr habe die Bahn, beziehungsweise deren Tochter DB Regio, Züge mit deutlich weniger Sitzplätzen auf die Strecke geschickt als vertraglich vereinbart – und das trotz finanzieller Sanktionen.