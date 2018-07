Sport Auf dem Weg zum Shooting-Star

Als Staffelläufer olympisches Gold gewonnen

Biathlonlegende Fritz Fischer, Jahrgang 1956, gilt als Biathlonlegende. Er gewann bei Olympischen Winterspielen in der Staffel Bronze, Silber und Gold – 1992 in Albertville sicherte Fischer als Schlussläufer der Staffel den Sieg. Sieben weitere Medaillen errang er bei Weltmeisterschaften. Seine Laufbahn beendete er 1994. Er wurde Stützpunkttrainer in Ruhpolding, später Disziplintrainer der Männermannschaft. 2014 nach den Olympischen Spielen in Sotchi trat er zurück. Seither kümmert sich Fischer um die DSV-Nachwuchsarbeit.

Leistungszentrum 2005 wurde die Biathlonanlage in Dornstadt eingeweiht. Der Deutsche Alpenverein (DAV) Ulm betreibt das Leistungszentrum für Biathleten mit Trainingsgruppen im Schüler- und Jugendbereich, Angeboten für Kinder und Familien. Leiter ist Werner Rösch. Pistenbully-Hersteller Kässbohrer hat am 1.Mai 2014 Ratiopharm als Namenssponsor abgelöst. Seither heißt die Anlage „PistenBully-Biathlonzentrum Dornstadt-Ulm“.