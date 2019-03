Wirtschaft Auch Riesen-Zahnbürste kommt aus Machtolsheim

Machtolsheim / jos

Verkaufs-Displays, die irgendwo in Deutschland in einer Apotheke oder in einem Supermarkt in Kassennähe stehen, könnten aus Machtolsheim stammen: von der Firma Ebert Kunststoffbearbeitung GmbH. Die kann aber auch größer: Für Kässbohrer fertigt sie Spurplatten, mit denen der Pistenbully die Spuren für die Loipe zieht. Und für einen namhaften Hersteller elektrischer Zahnbürsten eine riesige 2,80 Meter hohe Zahnbürste, aus der die Kunden beim Einkauf ihre Ersatz-Bürstenköpfe entnehmen können.

Von der Riesen-Zahnbürste, für die selbst die Borsten im Betrieb in Machtolsheim gefertigt werden, zeigte sich gestern Ronja Kemmer besonders beeindruckt. Die CDU-Bundestagsabgeordnete hat in Begleitung von Kurt Wörner, Joachim Reif und Thomas Salzmann von der Laichinger CDU den Familienbetrieb besucht. Anlass war das 25-jährige Bestehen, das die Firma im vergangenen Jahr gefeiert hat. Begonnen hatte Wolfgang Ebert in einer Garage in Laichingen. Vor 20 Jahren zog er dann um nach Machtolsheim. Heute sind in seinem Betrieb 24 Frauen und Männer beschäftigt. Zum Einsatz kommen moderne Maschinen, beispielsweise mit Laser-Technologie. Es gibt auch Fünf-Achs-Bearbeitungszentren, in denen, von einem Roboter gesteuert, Kunststoffe mit einer Größe von bis zu drei auf 1,6 Meter bearbeitet werden können.

Spezielles für Porsche

Ebert hat hauptsächlich Industrie-Kunden, nicht nur in Düsseldorf, Köln und Nürnberg. Er beliefert auch Maschinenbauer in der Region, etwa mit Dichtungen und Anschlagklötzen für Maschinen. Mit einer pfiffigen Idee für die Umsetzung war Ebert auch schon in Zusammenarbeit mit einer Druckerei aus dem Allgäu für den Sportwagenhersteller Porsche tätig: Für eine Broschüre, die nur die 918 Besitzer des limitierten Modells Porsche 918 bekommen, machten die Machtolsheimer den Plexiglas-Einband. Die Besonderheit: Wird die Broschüre geschüttelt, bilden 918 Stahlkügelchen die Zahl 918.

„Es ist eindrücklich, wie innovativ unser Mittelstand ist“, sagte Ronja Kemmer nach dem Rundgang durch den Betrieb. Am Ende kam die Runde noch auf den Bahnhof Merklingen und die Entwicklung auf der Alb zu sprechen. Vor allem für Jugendliche und Studenten sei es gut, einen Bahnhof vor der Haustür zu haben, meinte Wolfgang Ebert. Aufpassen müsse man beim „Flächenfraß“, es dürfe nicht alles zugebaut werden. Und für das interkommunale Gewerbegebiet dürf­ten nicht solche Großunternehmen ausgewählt werden, die den kleinen Betrieben die Leute wegnehmen. Das zu steuern, sei Aufgabe der Kommunalpolitik, meinte die Bundestagsabgeordnete Kemmer.