Unternehmen Asys kann eine halbe Sekunde schneller

Dornstadt / Regina Frank

Der Schwerpunkt von Asys liegt inzwischen auf dem Sektor Elektronik, auf diesem Feld werden 85 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Anlagen für den Solar-Markt machen nur noch 10 Prozent aus. Dennoch ist die Geschäftsleitung gerade auf einen neuen Drucker „sehr stolz“, der Solarmodule im Ein-Sekunden-Takt bedruckt. Zwei Jahre Entwicklungsarbeit waren nötig, um von 1,5 Sekunden auf 1 Sekunde zu kommen, womit im Moment das technische Limit erreicht ist. „Gegenwärtig hat kein Wettbewerber einen schnelleren Drucker“, sagt Geschäftsleiter Werner Kreibl. Die Anlage geht 2019 in den Verkauf, die erste wird nach China geliefert. Sie kostet 1,5 Millionen Euro.

Schnelligkeit ist die Antwort von Asys auf den umkämpften Solarmarkt. Für den Ein-Sekunden-Takt-Drucker kann das Unternehmen einen auskömmlichen Preis verlangen, auf dem 1,5-Sekunden-Niveau müsse so billig angeboten werden, „da können wir nicht mitspielen“ (Kreibl).

Das dritte Standbein, Anlagen für die Biowissenschaften, ist immer noch im Aufbau begriffen. Noch hat Asys für Labore und Forschung keine nennenswerten Anlagen auf dem Markt. Im August nächsten Jahres, so wurde auf einer Pressekonferenz im Zuge der 10. Technologietage am Firmensitz in Dornstadt angekündigt, soll es aber so weit sein.

Weiteres Wachstum verspricht sich die Geschäftsleitung davon, den Materialfluss in der Fertigung der Kunden voll zu automatisieren. Weil dazu Spezial-Software nötig ist, hat Asys Anteile des Ludwigsburger Softwarehauses Motives erworben, mit dem die Dornstadter zuvor schon zusammenarbeiteten.

Der Umsatz der Asys-Gruppe stieg eigenen Angaben nach auf 230 Millionen Euro (2017: 215 Millionen). Der Anlagenbauer beschäftigt 1250 Mitarbeiter, 150 mehr als vor einem Jahr. Allein am Stammsitz Dornstadt stieg die Mitarbeiterzahl von 700 auf aktuell 800.