Unternehmen Asys investiert in Beiningen

Blaubeuren-Beiningen / Von Margot Autenrieth-Kronenthaler

Für etwa drei Millionen Euro hat der Maschinen- und Anlagenbauer Asys in Blaubeuren-Beinigen ein neues Werk errichtet. In der Niederlassung der Asys Metall GmbH sind 25 Mitarbeiter in der Blechbearbeitung und in der Verwaltung beschäftigt.

Klaus Mang, Mit-Geschäftsführer der Asys-Gruppe mit Sitz in Dornstadt, sagte am Sonntag anlässlich des „Tags der offenen Tür“: „Das ist unsere Zukunftsschmiede. Hier sollen zukünftige Technologien eingeführt und aufgebaut werden. Die Technik muss zukunftsweisend und selbsterklärend sein.“ Die Investition in Beiningen für den Bereich Schweißen diene auch dazu die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkurrenten aus Asien zu sichern. Geplant sei, die Zahl der Mitarbeiter bis im nächsten Jahr auf bis zu 40 zu erhöhen, möglicherweise würden auch Ausbildungsplätze eingerichtet.

Ausbau möglich

Die Wahl des Standortes im Gewerbegebiet „Weiher“ erklärte Mang so: „Ich bin ein Urgewächs des Hochsträßes und ich will der Region etwas zurückgeben. Und was gibt es Besseres als Arbeitsplätze.“ Mang lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Blaubeuren. Die Weitsicht von Bürgermeister Jörg Seibold sei sehr hilfreich gewesen. Es bestehe in dem neuen Gewerbegebiet in Beiningen sogar die Möglichkeit zu erweitern. Die Funktionshalle, die nach eineinhalb Jahren Bauzeit im August 2018 fertig gestellt wurde, diene nicht nur der Fertigung, sondern auch der Präsentation der Produkte, und sie solle das Interesse potentieller neuer Mitarbeiter wecken.

Mit der Publikumsresonanz am Sonntag zeigten sich Mang und Günter Schröder, Geschäftsführer von Asys Metall Beiningen, zufrieden. Obwohl die Möglichkeit zur Werksbesichtigung nur im örtlichen Mitteilungsblatt publik gemacht worden war, kamen etwa 2000 Besucher. In der neuen Halle konnte die Laser-Rohrschneideanlage besichtigt werden. „Der Laserstrahl hat eine Leistung von 4000 Watt. Das ist das Nonplusultra, eine der neuesten Technologien“, sagte Günter Schröder. Seit vergangenem Jahr im Einsatz, arbeite die etwa 700 000 Euro teure Maschine mit höchster Präzision.

In Beiningen werden Bleche und Rohre zugeschnitten, pulverbeschichtet und zu dreidimensionalen Rahmen zusammengeschweißt. Im Asys-Werk in Dornstadt erfolgt dann anschließend die Montage der Maschinenkomponenten. Im Obergeschoss befindet sich in Beiningen die Handschweißerei mit 3-D-Aufspann­tischen. „Es ist angedacht, dass hier in zwei Schichten gearbeitet werden soll“, kündigte Geschäftsführer Schröder an.