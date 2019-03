Integration Asylhelfer suchen dringend Sprachpaten für Flüchtlinge

Langenau / Barbara Hinzpeter

Die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit den hauptamtlichen Integrationsbeauftragten sei sehr hilfreich und unkompliziert, lobte Arbeitskreisvorsitzender Peter Hausding. Deutlich wurde in der Mitgliederversammlung des Langenauer Arbeitskreises Asyl aber auch, dass weitere Ehrenamtliche gesucht werden. „Was wir jetzt am dringendsten brauchen, sind Menschen, die sich um Menschen kümmern“, hieß es.

Nikolai Palaoro, Lehrer an der Ulmer List-Schule, würde es begrüßen, wenn sich Menschen bereiterklärten, mit Geflüchteten „zum Beispiel eine Stunde pro Woche über einen Text zu sprechen“. Denn es zeige sich: Die Sprachkenntnisse, die sie in den Kursen erwerben, reichten oft nicht aus für Schule, Ausbildung und Beruf.

Walter Sippl, Leiter der Gemeinschaftsunterkunft in der Riedheimer Straße, berichtete, dass dort vier Familien neu aufgenommen worden seien. Sie stammten aus dem Irak, aus dem Iran, aus Syrien und der Türkei. Sie seien froh über die Beratungsangebote im Haus und darüber hinaus sehr daran interessiert, die Sprache zu lernen. Persönliche Kontakte zu Langenauern wären wichtig, sagte Sippl und fügte hinzu: „Auch die Kinder könnte man unter die Fittiche nehmen.“

Ein „munteres Völkchen“, darunter viele Langenauerinnen, trifft sich laut Ute Weigle jede Woche in der von ihr betreuten Nähstube im Mehrgenerationenhaus. Verstärkung suchen die Mitarbeiter der wöchentlichen „Spielzeit“, in der momentan freitagnachmittags 10 bis 13 Kinder betreut werden. Zumal fünf weitere Jungen und Mädchen angemeldet seien, wie Monika Fetzer informierte.

Sie machte darauf aufmerksam, dass geflüchtete Familien oft viele Kinder haben und daher große Wohnungen benötigen.

Subgesellschaften verhindern

Diesen Hinweis auf den Bedarf für Großfamilien nehme er mit, sagte Bürgermeister Daniel Salemi. Allerdings sei „Wohnen insgesamt ein schwieriges Thema“. Er erinnerte daran, dass die Stadt bei jedem Baufeld, das sie eröffne, das Thema „sozialer Wohnraum“ aufrufe. Die Stadt sehe es als ihre Aufgabe, für „Wohnen und Integrieren“ zu sorgen und das Entstehen von „Subgesellschaften“ zu verhindern. Die verschiedenen Kulturen zusammenzubringen, gehe in kleinen Schritten und im Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamtlichen.

Die Integrationsbeauftragte Lisa Roggenbuck, die seit eineinhalb Jahren zusammen mit Martin Bonz die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung betreut, gab bekannt, dass sie vom 1. April an in Vollzeit beim Schul- und Sportamt der Stadt Ulm arbeiten wird.