Der ASB steht längst nicht mehr nur für Action, Spaß und Blaulicht“, stellte Hans-Dieter Bührle, Vorsitzender des ASB-Regionalverbands Alb und Stauferland in der Mitgliederversammlung im Merklinger Feuerwehrhaus fest. Dass diese Zeiten längst vorbei sind, sei unter anderem daran zu erkennen, dass die Zahl der Ehrenamtlichen sinkt, was nicht zuletzt der Professionalisierung im Rettungsdienst geschuldet sei. Trotzdem halte der Regionalverband mit etwa 4400 Mitgliedern beim Anteil von Ehrenamtlichen eine Spitzenstellung im Land, teilte Landesgeschäftsführer Lars Sterley mit. Im erweiterten Vorstand des Landesverbands ist der Arbeiter-Samariter-Bund Alb und Stauferland zudem durch Marcel Plewan und Katherine Surtees vertreten. „Damit ist eine intensive Zusammenarbeit möglich“, erläuterte Bührle.

Der ASB habe sich in Laichingen mittlerweile bestens positioniert, sagte Bührle, was dem ausgeweiteten Kursangebot zu verdanken sei. Die gute Stellung sei auf die inzwischen eingespielte Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Vorstand zurückzuführen: „Wir ziehen an einem Strang, das äußert sich zudem durch ein gutes Betriebsklima.“ Der gute Ruf reiche bis nach Stuttgart. Eine wichtige Botschaft nach den längeren Querelen in den Jahren vor 2016, als Achim Dippold die Geschäftsführung übernahm.

Und der Geschäftsführer legte positive Zahlen vor: Demnach hat der Regionalverband seinen Umsatz in den vergangenen vier Jahren auf 14,1 Millionen Euro gesteigert. Das Defizit von 2015 sei damit aufgefangen, im vergangenen Jahr sei sogar ein Gewinn von 140 000 Euro erwirtschaftet worden. Der Regionalverband betreibt Sozialstationen in Merklingen und in Ebersbach/Fils (Kreis Göppingen) – die dortige ist die größte innerhalb des Landesverbands. Ebenfalls in Ebersbach betreibt der ASB Alb und Stauferland einen von drei Kindergärten im Landesverband. In der stationären Altenpflege verfügt er über 189 Plätze.

Problem Personalmangel

Die meisten der 335 Beschäftigten sind im sozialen Bereich angestellt. Dort kämpfe man weiter mit Personalmangel, sagte der Geschäftsführer. Wie Vorsitzender Bührle betonte, werden alle Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. „Das ist nicht überall üblich.“ Gleichwohl sei es für den ASB wie für andere Sozialdienstleister auch nicht einfach, neue Mitarbeiter zu finden.

Auch im Rettungsdienst unterstreichen die Zahlen des vergangenen Jahres die Bedeutung des ASB: Insgesamt waren die Rettungswagen des Regionalverbands 2857 Mal im Einsatz, davon 1745 Mal im Alb-Donau-Kreis. Der in Laichingen stationierte Notarztwagen war 1072 Mal im Einsatz. Die Ersthelfergruppen in Berghülen und in Westerheim waren insgesamt 205 Mal gefragt. Im Kreis Göppingen wurden die Krankenwagen mehr als 4000 Mal angefordert. Ein Grund dafür ist die Übernahme des 24-Stunden-Dienstes in Süßen vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Das Rote Kreuz habe diesen Dienst eingestellt, weil keine Fahrer mehr zur Verfügung standen, sagte Bührle. Mit einer Werbekampagne und angemessener Bezahlung habe der ASB zehn Mitarbeiter gewonnen. „Und über 1000 Fahrten in einem halben Jahr sind schon etwas, da geht tatsächlich die Post ab.“

Die Zusammenarbeit mit dem DRK Göppingen solle weiter verstärkt werden, sagte Bührle. Auch um die Kosten für die Krankentransporte im dortigen Landkreis zu decken. Im Alb-Donau-Kreis sei eine Kooperation mit dem DRK leider nicht zustande gekommen.