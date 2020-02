Michaela Gerst, Leiterin der Jugendschutz-Kontrollen beim Fasnetsumzug in Dietenheim, wartet mit ihrem Kollegen Jörg Zimmermann am Ortseingang auf Jugendliche, die von Illertissen kommen. Polizist Thomas Frischmann (rechtes Foto) kippt die Cola-Jägermeister-Mischung von zwei 16-Jährigen in den Gulli. © Foto: Samira Eisele