Zurück in die Steinzeit reisen konnten Besucher am Tag des offenen Denkmals im Steinzeitdorf Ehrenstein und am Geißenklösterle in Blaubeuren-Weiler. Die Zeitspanne zwischen den Funden beider Orte ist gewaltig: rund 36 000 Jahre. Die Elfenbeinfiguren und die Flöten aus der Geißenklösterle-Hö...