Musikverein Arbeit auf mehreren Schultern verteilen

Ersingen / Franz Glogger

Der Musikverein Ersingen, der sein 60-jähriges Bestehen feiert, schaut auf ein gelungenes Jahr zurück. „Bei uns ist immer etwas los“, sagte Vorsitzender Mark Lintl in der Jahreshauptversammlung. Als Beispiel nannte er das Maifest. Es sei nicht nur erfolgreich verlaufen, sondern habe auch den guten Zusammenhalt über den Verein hinaus gezeigt. Lintl gab bekannt, dass er den Vorsitz in absehbarer Zeit abgeben will. Nachdem er nun 30 Kilometer entfernt wohne, könne er sich nicht mehr voll für den Verein einsetzen. Es gehe nicht nur um seinen Posten, sondern darum, generell die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand bestätigt. Der Blasmusikkreisverband ehrte als Gründungsmitglieder Christian Dürr, Georg Greiff, Hans Guggenberger, Emil Pfetsch, Erich Wanner, Fritz Wanner, Walter Wanner, Willi Wanner. Vereinsehrungen für 40 Jahre Treue: Rainer Böttinger, Paul Geckeler, Karsten Gehrke, Renate Pfetsch, Harald Weißhaupt. Für 50 Jahre Walter Bayer, Dietrich Fergin, Manfred Killmann, Erwin Kotz, Heinz Mann, Konrad Mayer, Alfred Pfetsch, Georg Stribel, Hans Stribel.