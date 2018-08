Debatte Anwohner: Vorsorge reicht nicht aus

Faktor 1,15 führt zu höherem Schutzziel

Rückblick In den Jahren 1926, 1955 und zuletzt Ende Mai 2016 trat der Erlenbach über die Ufer und richtete in Erbach erhebliche Sachschäden an. Ursache war das relativ große Einzugsgebiet des bei Ringingen entspringenden Erlenbachs und des vor Erbach zufließenden Hangelenbachs. 1976 wurde der bestehende, für heutige Regenereignisse aber nicht mehr ausreichende Hochwasserschutz errichtet.

Berechnung Aus Publikationen in Fachzeitschriften lässt sich ableiten, dass ein 100-jährliches Hochwasser (HQ 100) mal Faktor 1,15 das in Erbach beschlossene Schutzziel „HQ 100 Klima“ ergibt. Dieses wiederum entspricht etwa einem HQ 200. Hinzu kommt standardmäßig jeweils der so genannte Freibord von mindestens 30 Zentimetern bei Mauern und 50 Zentimeter bei Erddämmen, gemessen ab Pegel HQ 100 Klima.