Nachhaltigkeit Antrag auf Verbot von Plastikgeschirr

„Der Gemeinderat möge beschließen, dass bei öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Blaustein und bei öffentlichen Veranstaltungen der Vereine in Blaustein kein Einweg-Plastikgeschirr und kein Einweg-Plastikbesteck verwendet werden darf.“ Diesen Antrag stellte die Fraktion Bürger-Bündnis Blaustein im Gemeinderat. Stadträtin Elisabeth Couvigny-Erb, die den Antrag vorstellte, verwies darauf, dass Blaustein sich schon vor vielen Jahren – nach Couvigny-Erbs Erinnerung noch zu Zeiten von Bürgermeister Gerhard Häberle – festgelegt habe, das Einweg-Geschirr zu vermeiden sei. Doch dies sei in Vergessenheit geraten. Beispielsweise beim Blausteiner Herbst sei ihr das aufgefallen und sie sei auch von einigen Bürgern darauf angesprochen worden. In den Hallen sei ausreichend Mehrweg-Geschirr vorrätig, es gebe zudem „bezahlbare Alternativen“.

Kapazitätsgrenzen für Vereine

Annette Wettstein (Grüne) fand den Vorschlag „grundsätzlich unterstützenswert“, fürchtete aber „Kapazitätsgrenzen“ bei den Vereinen, die bei Veranstaltungen das Geschirr spülen müssen. Peter Enderle (CDU) wies darauf hin, dass Geschirrmobile auch das Stromnetz überfordern könnten: Beim Blausteiner Herbst sei es zu Ausfällen gekommen, da das Netz ohnehin schon „maximal belastet“ sei. Bürgermeister Kayser versprach, dass die Verwaltung den Antrag prüfen und dabei auch die Erfahrung mit Festen berücksichtigen werde – und verwies auf „kompostierbare“ Teller und Bestecke.