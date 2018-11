Gesellschaft Anregungen für größere Chancengleichheit

Langenau / Patrick Fauß

Anregungen sammeln, mit Betroffenen reden und an Möglichkeiten für eine stärkere Teilhabe für Menschen mit Behinderung arbeiten: Das ist, kurz gesagt, der Zweck des Forums Regionale Teilhabeplanung. Beteiligte des Projekts des Alb-Donau-Kreises haben dazu im Pfleghofsaal in Langenau die Ergebnisse einer Umfrage präsentiert.

Das Landratsamt hatte dazu fast 1300 Personen mit Behinderung, die Eingliederungshilfe beziehen, angeschrieben. Immerhin 26 Prozent beantworteten die Fragen zu ihrer Lebenssituation. Fazit: Viele sind in Werkstätten, zum Beispiel der Lebenshilfe Donau-Iller, beschäftigt und mit der Arbeit grundsätzlich zufrieden. Viele Menschen mit Behinderung wohnen auch noch im mittleren Alter bei ihren Angehörigen. Unterstützung wird besonders bei der Freizeitgestaltung benötigt. In diesem Bereich werden auch zusätzliche Möglichkeiten und Angebote gewünscht.

In der anschließenden Diskussion mit etwa 30 Teilnehmern, viele davon mit Behinderung, wurden zahlreiche kritische Kommentare laut. Ein Bürger berichtete von Defiziten in Sachen Mobilität, eine Bürgerin beklagte den bürokratischen Aufwand, den sie als Mutter eines Kindes mit Behinderung bewältigen müsse. Maria Power, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, schlug vor, öffentliche Gebäude, auch Toiletten, mit elektrischen Türöffnern auszustatten. Damit würde die Teilhabe von Rollstuhlfahrern am öffentlichen Leben erleichtert.

Josef Barabeisch, Sozialdezernent im Landratsamt, stimmte zu. Das Forum diene der Verwaltung dazu, Verbesserungsvorschläge aus erster Hand zu bekommen. Im Anschluss hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anregungen zu Papier zu bringen und mit den Vertretern des Landratsamts zu sprechen.

Das Treffen in Langenau war das vierte Forum. Im nächsten Jahr soll die Reihe fortgesetzt werden. Ziel ist die Fortschreibung der Regionalen Teilhabeplanung mit wohnortnahen Angeboten, um größere Chancengleichheit zu schaffen.