Vereine Anna Verena Baur ist neu im Vorstand

Balzheim / Harald Kächler

Anna Verena Baur folgt als stellvertretende Vorsitzende bei den Theaterfreunden Balzheim auf Markus Radlhammer, der allerdings seine Funktionen als Webmaster und Verantwortlicher für die Werbung weiter wahrnehmen wird. Die Wahl Baurs auf der Generalversammlung wird in Anbetracht ihres jungen Alters als perspektivisch betrachtet – zumal sie sich als Spielerin, Sängerin und Jugend- und Spielleiterin bereits allseits Respekt verschaffte. Moritz Baur rückt dafür als erster Jugendleiter auf, unterstützt wird er künftig von Jannik Kohlhepp. Wiedergewählt wurden die Schriftführerin Andrea Walcher und die Ausschussmitglieder Ulrike Baur und Thomas Motz. Neu im Theaterausschuss ist Technik-Chef Christoph Müller.

Vorsitzender Harald Kächler, Schriftführerin Andrea Walcher und Kassierin Jutta Einögg legten den Mitgliedern eine stolze Bilanz vor – sowohl ideell als auch materiell. Insgesamt rund 4000 Zuschauer besuchten die 19 Vorstellungen der Theaterfreunde, die sieben Mal ihr Sommertheater im Schlossweihergarten spielten, sechs Mal das historische Melodram „Entscheidung am Damm“ im Dorfgemeinschaftshaus aufführten, drei Mal ihr Reformationsspiel „Balzheim soll evangelisch werden“ wiederaufnahmen, unter anderem in der Zeltkirche und am Reformationsjubiläum in Dietenheim sowie zweimal das Jugendstück „Auf Stein und Bein“ auf die Bühne brachten und auch das Krippenspiel übernahmen. Die Theaterfreunde Balzheim haben momentan 160 Mitglieder, davon sind 30 Kinder und Jugendliche.