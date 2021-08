Der Sommer kommt diese Woche zurück in die Region: Endlich Wetter für Grillabende. In vielen Kühlschränken werden sich Steaks und Würstchen, Kräuterbaguettes, Gemüse und Grillkäse stapeln. Perfektionisten fragen sich dann womöglich: Ist der Grill nicht vielleicht zu klein? Ist es okay, wenn mit Holzkohle gegrillt wird? Reicht das Essen auch für alle? Grillmeister Marco Stolze aus Illereichen, der seit fünf Jahren die Grill- und Kochsch...