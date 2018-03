Ehrungsabend Anerkennung für erfolgreiche Blausteiner

Blaustein / Josephine Schuster

Viel Lob zu verteilen hatten der stellvertretende Bürgermeister Robert Jungwirth und Hauptamtsleiterin Anke Jaeger beim Ehrungsabend der Stadt Blaustein. Einmal jährlich würdigt die Kommune besonderes Engagement ihrer Bürger in den Bereichen Sport, Musik und Soziales. Zu den knapp 30 Geehrten gehörte – wieder einmal – Timo Rang, der regelmäßig im alpinen Skisport und beim Golfen Preise einheimst. In der Altersklasse

70 bis 74 Jahre hatte Anne Willer beim Internationalen Deutschen Turnfest in der Leichtathletik einen Meistertitel errungen.

Auch der Nachwuchs lässt sich nicht lumpen: Ein Team von zwölf Blausteiner Grundschülern hatte bei der Leichtathletik-Talentiade auf Landesebene den dritten Platz belegt. Die talentierten Seilspringerinnen Melissa Mayer, Ronja Seemann, Anna Kuisle und Sabrina Kunz erreichen bei Rope-Skipping-Meisterschaften immer wieder gute Platzierungen.

Auch musikalisch sind die Blausteiner vorne dabei. Anton Harbich, der Jüngste am Ehrungsabend, hat mit seinem Kontrabass und seinem Duo-Partner Johannes Buck aus Achstetten am Klavier den Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ gewonnen. Das gelang auch Benjamin Friesinger und Johann Blakytny an Klavier und Cello, danach meisterten sie den Landeswettbewerb und treten Ende Mai beim Bundeswettbewerb in Lübeck an. Auch Jan Sommer (Trompete) und Lilly Nußbaumer (Klarinette) wurden Erste beim Regionalwettbewerb und qualifizierten sich für den Landesentscheid. Musikalisch ist auch Julian Volkmann, Deutscher Meister im Karaoke-Singen und Elfter bei den Weltmeisterschaften in Ungarn.

Ausdauer bewiesen die Studenten Philipp Weigel und Philip Kapitzke: Sieben Millionen Schritte oder 4700 Kilometer wanderten sie bis ans Nordkap. Der junge Modellflieger Benjamin Feil hat mit seinem Jet den Deutschen Meistertitel gewonnen, Oskar Paschke wurde bei den nationalen Meisterschaften Dritter im Wurftaubenschießen.

Unverzichtbare Helfer

Zu den vielen Ehrenamtlichen, ohne die in den Vereinen nichts ginge, gehören Reinhold Siehler und Fritz Junginger. Die beiden Wegewarte im Schwäbischen Albverein waren maßgeblich am Qualitätszertifikat für den „Lauterfelsensteig“ beteiligt. Wolfgang Weber ist für sein vielfältiges soziales Engagement bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, nun erhielt er auch die Ehrung der Stadt Blaustein. Ebenfalls geehrt wurden Margarete und Albert Strohm, Henrike Vetter, Bärbel Kube und Claudia Wolfmiller vom Tafelladen Blaustein.

Auf dem Gebiet der klinischen Neuro-Anatomie forschen Dr. Kelly Del Tredici-Braak und Prof. Heiko Braak nach den Ursachen von Alzheimer und Parkinson. Für die beiden gab es eine Urkunde und viel Applaus.

Außerdem wurden insgesamt 27 regelmäßige Blutspender geehrt, darunter Horst Gauggel und Hans-Jürgen Steeb, die schon

100 Mal gespendet haben.