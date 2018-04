Freizeit An den Unesco-Welterbestätten in den Mai

An den Unesco-Welterbestätten in den Mai

Blaubeuren / Peter Schumann

Ganz im Zeichen der Unesco-Welterbestätten im Achtal steht der Blaubeurer Erlebniswandertag am 1. Mai. Die rund zehn Kilometer lange Rundwanderung führt vom Blautopf über die Albhochfläche und das Höhlenforscherhaus zum Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren. Ein Rahmenprogramm und Aktionen machen Geologie und Archäologie erlebbar.

Der Blautopf ist Start- und Zielpunkt: Dieses Jahr sind die Aussichtspunkte der Albhochfläche mit Blick auf Blaubeuren das erste Ziel. Von dort geht es zum Höhlenforscherhaus in Seißen. Unterschiedliche Aktionen vermitteln dort einen Einblick in die Welt der Urgeschichte, an der Verpflegungsstelle können sich die Wanderer stärken.

Auf dem Rückweg geht es zum Urgeschichtlichen Museum. In dessen Schatzkammern finden sich neben der „Venus vom Hohle Fels“ als älteste figürliche Kunst auch die ältesten Musikinstrumente der Welt aus Mammutelfenbein und Gänsegeierknochen.

Lions-Flohmarkt schon heute

Im Boleg’schen Haus haben Besucher die Gelegenheit, beim Lions-Flohmarkt Schnäppchen zu ergattern. Der Flohmarkt ist schon am heutigen Samstag, 28. April, von 9 bis 16 Uhr und am morgigen Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 1. Mai, ist er von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Teilnehmer des Erlebniswandertags erhalten am Blautopf den Wanderpass und starten individuell von 8 bis 15 Uhr. Im Preis von 6 Euro (ermäßigt 3 Euro) ist der Eintritt ins Museum, die Teilnahme an Aktionen sowie an der Verlosung und eine Wanderurkunde enthalten. Neben dem Streckenverlauf sind im Wanderpass weitere Informationen zum Thema und die Stempelstellen enthalten. Kinder bis zehn Jahre sind frei. Mit der Aktion werden soziale Projekte und das Urgeschichtliche Museum unterstützt. Der Erlebniswandertag findet bei jedem Wetter statt. Wanderschuhe sind erforderlich.