Wahl Amtsinhaber bekommt Konkurrenz

Erbach / Franz Glogger

Gemeinsam mit den Bürgern Lösungen für die Kommune suchen, sie aktiv über das Geschehen informieren und auf dem Laufenden halten, das Gemeinschaftsgefühl stärken und „selbstbewusst die Zukunft des Stadtgebiets als viertgrößte Stadt im Alb-Donau-Kreis gestalten und die Werte bewahren“. Das sind Ziele, die Wolfgang Schrade umsetzen will, wenn er am 7. Oktober zum Bürgermeister von Erbach gewählt werden sollte. Am Samstag hat er seine Bewerbung in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen.

Schrade ist verheiratet und hat zwei Kinder. Aufgewachsen ist der 48-Jährige im Teilort Ersingen. Er ist von Beruf Speditionskaufmann. Seine Logistik-Kenntnisse bringt er seit 17 Jahren bei einem Systemdienstleister der Automobilindustrie ein. Schrade ist Mitglied der Sportvereine Ersingen und Erbach. Bei letzterem gehört er seit 2012 dem Vorstand an. Nach dem amtierenden Bürgermeister Achim Gaus ist Schrade der zweite Bewerber. Die Bewerberfrist endet am 10. September.