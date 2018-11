Hofstett-Emerbuch „die untertoener“ provozieren gekonnt

Hofstett-Emerbuch / Jochen Horndasch

Sie nennen sich „die untertoener“ und provozieren, wo es nur geht. In Hofstett-Emerbuch erntet das Quintett schallenden Applaus.

Fast 200 Gäste kamen am Wochenende ins Dorfgemeinschaftshaus in Hofstett-Emerbuch. Was sie erleben wollten, war Unterhaltung pur – und die lieferten ihnen Eva Hemper, Claudia Kreiser, Lothar Beck, Peter Klein und Frank Miller. Sie sind „die untertoener“.

Zum Auftakt ging es den Einheimischen an den Kragen: „Wir sind hier wohl am Rande der Zivilisation angekommen“, meint Lothar Beck, hier wolle er nicht einmal tot über dem Zaun hängen.

Nach knapp drei Stunden ernteten „die untertoener“ schallenden Applaus. Ihr Publikum war zufrieden.

Die ausführliche Besprechung des Programms „Das Wüste lebt“ finden Sie morgen in Ihrer GEISLINGER ZEITUNG.