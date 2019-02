Fest Am liebsten alle um sich herum

Unterkirchberg / fg

Willi Breymaier ist in Ehrenstein geboren. Nach einer Zwischenstation in Jungingen zogen seine Eltern mit ihren drei Kindern 1937 nach Unterkirchberg.

Froh ist der Jubilar, aufgrund seines Alters einer Einberufung in den Zweiten Weltkrieg „grad no so“ entkommen zu sein. Nach einer handwerklichen Ausbildung fing er beim renommierten Ulmer Hutmacher Mayser an. Bis zu seiner Rente war er 42 Jahre in der Endfertigung als Hutfacharbeiter beschäftigt, erzählt Willi Breymaier. In der Freizeit ging es mit Freunden zum Tanzen nach Ulm. Im „Glaspalast“ in der Friedrichsau, dem ehemaligen Seepark-Restaurant, lernte er seine vor drei Jahren verstorbene Frau Elisabeth kennen. Nach der Hochzeit 1953 starteten sie ihr „Lebenswerk“: den Hausbau.

Mit Häuschen angefangen

Mit einem bescheidenen Häuschen auf dem großen Grundstück im Gärtnerweg fing es an. Immer, wenn das Geld gereicht hat, haben wir erweitert“, sagt der Jubilar. Zuerst für die Bedürfnisse der inzwischen vierköpfigen Familie, später für die Kinder. So sind zwei aneinander gebaute, stattliche zweigeschossige Häuser entstanden. „Wenn uns der Garten nicht ausgegangen wäre, wäre es vielleicht weitergegangen“, meint Willi Breymaier verschmitzt.

Für die Familie zu sorgen, sei das Naturell ihres Vaters, sagt Breymaiers Tochter Elke, die im Nebenhaus wohnt. Gleich, ob er sie in ihrer Jugend spät in der Nacht von einer Disco abholte, die beiden Töchter irgendwo hinbrachte oder etwas reparierte: „Papa war immer für uns da.“

So ist es für Willi Breymaier ein besonderes Vergnügen, wenn er mit der Familie in den Urlaub fährt. „Dann sind alle um mich herum“, sagt der Senior. Seinen Geburtstag feiert er denn auch im Kreis seiner Liebsten, zu denen vier Enkel zählen.