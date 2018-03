Radweg Am Dienstag beginnen die Arbeiten

Alb-Donau-Kreis / ts

Am Dienstag, 3. April, wird mit dem Bau des Radwegs zwischen Temmenhausen und Bermaringen begonnen. Nach Mitteilung des Landratsamts Alb-Donau dauern die Arbeiten voraussichtlich drei Monate. In der Radwegekonzeption des Alb-Donau-Kreises steht die Verbindung schon seit einigen Jahren weit oben auf der Prioritätenliste. Allerdings hatte sich die Verwirklichung wegen Problemen beim Grunderwerb immer wieder verzögert.

Nun kann es also losgehen. Nach der bereits fertiggestellten Überquerung von Autobahn und ICE-Trasse wird der Weg von Temmenhausen kommend zunächst weiter entlang der Kreisstraße 7406 gebaut. In diesem Abschnitt wird die Radpiste 2,50 Meter breit. Etwa 1,6 Kilometer hinter Temmenhausen weicht die Strecke von der Straße ab und führt über Feldwege nach Bermaringen. Zu diesem Zweck werden die vorhandenen Wege auf drei Meter Breite ausgebaut. So haben auch die Landwirte etwas von dem Wegebau. Die Kosten für die insgesamt 3,6 Kilometer betragen dem Landratsamt zufolge 307 000 Euro. Die Hälfte bezahlt der Landkreis, die anderen 50 Prozent teilen sich die Stadt Blaustein und die Gemeinde Dornstadt. In welchem Verhältnis werde die Schlussabrechnung ergeben.

Bei Ammerstetten im Plan

Unterdessen machen die Arbeiten am Radweg zwischen Schnürpflingen-Ammerstetten und der Landesstraße 1261 bei Hüttisheim nach Auskunft des Landratsamts planmäßige Fortschritte. Auch wenn wegen der frostigen Temperaturen in der zweiten Märzhälfte nicht jeden Tag gearbeitet werden konnte, soll der Weg Anfang, spätestens Mitte Mai nach dann etwa zwei Monaten Bauzeit fertig sein. Der etwa 550 Meter lange Abschnitt entlang der Kreisstraße 7368 – auch dort wird der Weg 2,50 Meter breit – kostet 105 000 Euro: Die Gemeinde Schnürpflingen ist mit 50 Prozent an der Investition beteiligt. Gleichzeitig mit Radwegbau werden dort auch Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt.