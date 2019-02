Abschied vom Pfarrer Altheimer lassen Ronald Scholz nur ungern gehen

Altheim/Alb / Klaus Müller

Nach seiner letzten Predigt verabschiedete die evangelische Kirchengemeinde Altheim/Alb am Sonntag in der Marienkirche ihren Pfarrer Dr. Ronald Scholz. Der Pfarrer wird zusammen mit seiner Frau Birgit in Köngen (Dekanat Esslingen) eine neue Stelle übernehmen.

Am Abschiedsgottesdienst wirkten der Kirchenchor, verstärkt durch den Jugendchor, unter der Leitung von Regina Wellhäuser mit, sowie Johanna Rau an der Orgel. Den Reigen der Abschiedsreden eröffnete Dekanstellvertreterin Petra Frey. Sie sei sich sicher, dass Pfarrer Scholz neben dem Abschiedsschmerz auch viel Dankbarkeit aus Altheim/Alb in seinem „Lebenskoffer“ mitnimmt, sagte Frey. Für seinen neuen Auftrag wünschte sie ihm, auch im Namen von Dekan Ernst-Wilhelm Gohl und dem Vorsitzenden der Bezirkssynode, Matthias Freudenmann, viel Geisteskraft.

Bürgermeister Andreas Koptisch richtete sich mit diesen Worten an den Pfarrer: „Wir haben in den dreieinhalb Jahren so viel zusammen erlebt – geprägt von Partnerschaft und Vertrauen – dass wir dich eigentlich ungern gehen lassen.“ Die Regelung der Trägerschaft für die Kindergärten und die ökumenische Andacht zusammen mit allen vier Kirchengemeinden in Altheim/Alb seien für ihn „Leuchtturmprojekte“ gewesen, sagte Koptisch. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Reiner Claus, bedauerte den Weggang von Scholz: „Nach der Investitur 2017 waren wir so froh, wieder einen sehr kompetenten und engagierten Pfarrer zu haben.“

Ronald Scholz selbst sagte: „Viele gute Entscheidungen sind nicht immer ganz einfach gewesen.“ Doch dank der guten Zusammenarbeit aller örtlichen Einrichtungen und Institutionen habe man viel bewegen können.