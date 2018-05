Zuschüsse Altheim: Förderung für Vereine beraten

Altheim/Alb / Klaus Müller

Die Gemeinde wird ihr Förderprogramm „Investitionszuschüsse für Vereine“ neu regeln. Die neuen Paragraphen sollen in der nächsten Sitzung verabschiedet und zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Auf Anregung aus dem Gemeinderat hatte Bürgermeister Andreas Koptisch bereits im März eine Änderung der Richtlinien vorgeschlagen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es nicht so einfach sei, die im Jahr 2012 beschlossene Fördersumme von jährlich 7500 Euro gerecht zu verteilen. Unklar waren zum Beispiel der Umgang mit Interessengemeinschaften und kirchlichen Vereinigungen, die Handhabung nicht abgerufener Mittel, die Festlegung einer Antragsuntergrenze und der Rechtsanspruch auf einen Zuschuss

Entscheidungen im Einzelfall

In der jüngsten Sitzung, zu der Koptisch zwei Satzungsentwürfe vorlegte, waren sich die Gemeinderäte rasch einig, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften nicht ins kommunale Förderprogramm aufzunehmen. Vielmehr wird der Gemeinderat über Zuschüsse für Kirchengemeinden und kirchenähnliche Organisationen weiterhin im Einzelfall entscheiden.

Im Grundsatz einverstanden waren die Räte auch mit weiteren Änderungen. Demnach können auch vereinsähnliche Vereinigungen gefördert werden. Unverbrauchte Mittel – zum Beispiel aus zurückgezogenen Anträgen – werden nicht ins Folgejahr übertragen, sondern wieder dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde zugeführt. Eine Antragsuntergrenze und einen Rechtsanspruch auf Förderung soll es weiterhin nicht geben. Die Gemeinderäte schlugen noch ein paar kleine Änderungen vor – der Beschluss über die neuen Förderregeln wurde deshalb noch einmal vertagt.