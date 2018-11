Finanzen Altheim freut sich über Überschuss

Altheim/Alb / km

Schon bei der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2018 hatte die Altheimer Verwaltung einen Überschuss aus dem Jahr 2017 eingeplant. „Dass es jetzt gleich 294 000 Euro geworden sind, ist umso schöner“, freute sich Bürgermeister Andreas Koptisch in der jüngsten Gemeinderatssitzung über den Jahresabschluss 2017. Dieses Geld werde der allgemeinen Rücklage zugeführt, die damit zum Ende des Jahres 2017 auf etwas mehr als 400 000 Euro steigt. Für 2018 ist geplant, 220 000 Euro aus dieser Rücklage zu entnehmen. Der Schuldenstand Ende 2017 mit rund 865 000 Euro sei allerdings auch ein stolzer Betrag, sagte der Bürgermeister.

Dass dem Vermögenshaushalt statt der geplanten 39 000 Euro rund 385 000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden konnten, hat mehrere Gründe: Etwa gab es Mehreinnahmen bei Steuern und Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 100 000 Euro sowie höhere Zuweisungen für die Flüchtlingsunterbringung und für die Kindertagesstätten von insgesamt 35 000 Euro. Aber auch die Einsparungen bei den Personalausgaben von rund 53 000 Euro sowie weniger Ausgaben von rund 78 000 Euro für Bebauungspläne, Vermessungen und Gemeindestraßen haben sich positiv ausgewirkt, unterstrich Koptisch.

Von den aufgeführten 27 Positionen an Haushaltsausgaberesten in Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro seien inzwischen elf abgewickelt, informierte Koptisch das Gremium. „Trotzdem sollte das Paket an Maßnahmen, die jetzt schon über Jahre geschoben werden, irgendwann mal kleiner werden“, sagte Manfred Scheiffele. Das sei gar nicht so einfach, erwiderte der Bürgermeister. Zum Beispiel seien für die Kanalsanierung in den Ortsgebieten derzeit keine normalen Preisangebote zu erzielen, und den neuen Gerätewagen für die Feuerwehr für 156 000 Euro gebe es zur Zeit auch nicht zu kaufen. Der Jahresrechnung 2017 einmütig der Gemeinderat einstimmig zu.