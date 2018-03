Gemeinderat Altersarmut und teurer Wohnraum machen Sorgen

Langenau / Von Markus Fröse

Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal.“ Daran erinnerte FWG-Fraktionsführer Leonhard Kraus, als in der Sitzung des Gemeinderats-Ausschusses für Soziales und Verwaltung der erste Armutsbericht für Langenau vorgestellt wurde. Dieser ist von den Freien Wählern bei den Haushaltsberatungen für 2017 beantragt und von Anja Rieck erstellt worden.

„Es hat mich positiv verwundert, dass mit rund vier Prozent der Einwohner relativ wenige Langenauer auf Hilfe angewiesen sind“, schickte die Ordnungsamtsleiterin ihrem Bericht voraus. Dieser erfasse aber nicht jede Hilfsbedürftigkeit, weshalb Rieck von einer Dunkelziffer in unbekannter Höhe ausgeht. Für Armut gebe es keine allgemeingültige Definition. Diese könne jedoch an unterschiedlichen Kennzahlen festgemacht werden.

Bei der Beschaffung der relevanten Daten für den Bericht sei die Verwaltung auf diverse Institutionen angewiesen gewesen: Statistisches Landesamt, Landratsamt, Jobcenter, Agentur für Arbeit und weitere. Dies und der Datenschutz habe dem Bericht Grenzen gesetzt. Deshalb könne der Armutsbericht 2017 keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, so Rieck weiter. Er beleuchte sicherlich nur einen Teilbereich der Armut, könne aber Tendenzen aufzeigen und einen groben Überblick geben über die Lage der Einwohner in Langenau.

Zunächst hatte die Amtsleiterin die Wohngeldanträge von 2014 bis 2017 abgefragt. 2015 waren es 49, ansonsten rund 60 Anträge. Hauptsächlich betroffen seien Rentner, und deutlich weniger Angestellte, Arbeiter oder Arbeitslose. Die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ hätten in Langenau elf Personen erhalten. Sie sei gedacht für alle, die aufgrund von Rechtsvorschriften sonst keine Leistungen erhalten und ihren Lebensunterhalt auch nicht alleine bestreiten können.

Grundsicherung

Die Grundsicherung im Alter beziehen laut Rieck in Langenau 43 Personen (Durchschnittsalter 74,5 Jahre), und die Grundsicherung bei Erwerbsminderung 23 Personen (47 Jahre). Die Grundsicherung für Arbeitssuchende „Hartz IV“ sei von 2014 bis 2017 jährlich von im Schnitt 166 Bedarfsgemeinschaften in Anspruch genommen worden.

Der Mittelwert bei den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist 322. Bei den nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, also Kindern, gab es von 2014 bis 2017 eine Steigerung von 81 auf 107 Leistungsbezieher.

Die Amtsleiterin berichtet weiter von 95 Personen, die in Langenau Asylbewerberleistungen beziehen. Das Durchschnittsalter liege hier bei 24,6 Jahren, Kinder mitgerechnet. Der Männeranteil liege bei 63,4 Prozent.

Auch Obdachlosigkeit ist in Langenau ein Thema. Derzeit seien 18 Personen in den beiden Unterkünften der Stadt untergebracht. Keine Zahlen gibt es vom Mehrgenerationenhaus (MGH), an das sich Menschen in Not ebenfalls wenden. MGH-Leiter Georg Auweder erkenne aber eine zunehmende Tendenz vor allem zur Altersarmut.

„Wir sind aufgefordert weiter tätig zu werden“, kommentiert Kraus den Bericht. Heinrich Buck (GUL) forderte konkret, beim Wohnbau die Schwerpunkte zu verschieben. Von großen Eigentumswohnungen hin zu bezahlbarem Mietwohnraum.