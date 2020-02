Der Gesprächsstoff geht den beiden nicht aus. Aloisia Ried und Anna Wartousch haben sich in der Tagespflege im Seniorenheim Sankt Maria in Regglisweiler kennengelernt. Einmal in der Woche treffen die beiden Seniorinnen dort aufeinander und haben sich viel zu erzählen. „Nur über Krankheiten rede...