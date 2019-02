Nähcafé Alte Kleidung aufwerten

Neues schaffen / Regina Frank

aus alten Kleidungsstücken, eine Form des Upcycling also, ist in Dietenheim zu einem Selbstläufer geworden: in Form eines Nähcafés. Da entstehen aus Textilien, die sonst weggeworfen würden, neuartige Rucksäcke, Tank Tops, Shopper und Kissenbezüge. Alte Kleidung wird aufgewertet. Die Stoffe stammen aus Spenden, sie lagern in einem separaten Raum. Schnitte bringen die Organisatorinnen mit, Nähmaschinen stehen bereit. In drei Stunden, solange dauern die Workshops gewöhnlich, sind die umgearbeiteten Textil-Unikate fertig.

Es sind Frauen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren, die im Nähcafé zusammen kommen: junge Mütter, die überhaupt nicht nähen konnten und viel Hilfe brauchen; eine ganze Strickgruppe, die sich nun dem Nähen zuwendet; Frauen, die früher für ihre Kinder nähten und diese Fertigkeit wiederentdecken. Sie kommen aus Dietenheim und Regglisweiler, Laupheim, Balzheim und Senden. Ein Kern von drei Teilnehmerinnen organisiert die Treffen, Projektkoordinatorin Britta Stegen und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Anja Hirscher begleiten die Gruppe noch ehrenamtlich. Der Nähraum befindet sich in der örtlichen Gemeinschaftsschule.

Die Frauen kamen aus Interesse am Nähen – und begannen zugleich, nachhaltiger zu leben. Das ergab die begleitende Forschung. Die Erkenntnisse stammen aus einer Kombination methodisch unterschiedlicher Studien: großen Querschnittsbefragungen und Einzelinterviews. Messbar waren laut Anja Hirscher eine positivere Einstellung gegenüber Upcycling, Reparatur und Selbermachen.

„Das Format Nähcafé verringert Einstiegsbarrieren – Zeit, Vorwissen, Material, Maschinen, Platz – und ermöglicht den Austausch und das Erlernen von Fähigkeiten in einem freundlichen Umfeld“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Weitere Informationen und Anmeldung: das.naehcafe@gmail.com