Verein Als sich die Wanderer auf Bretter stellten

Unterkirchberg / Franz Glogger

Was macht ein Bergwanderer im Winter? Er schnallt sich Bretter unter und fährt die Hänge runter. Das hielten im Jahr 1968 auch sechs Fußballer des Kraftsportvereins (KSV) Unterkirchberg für eine gute Idee und gründeten die Ski- und Wanderabteilung. Fortan wurden Ausfahrten ins Allgäu organisiert und bald auch Skikurse für Groß und Klein.

Mindestens zwei Busse rollen seither an vier bis fünf Winter-Wochenenden von Unterkirchberg aus gen Alpen. Früher wurde der Kurs nach der Skigymnastik gebucht und sofort bezahlt. Heute geht das online und per Lastschrift. Nicht jeden Winter hatten die Skifreunde Wetterglück, denn immer mal wieder blieb der Schnee aus.

Dann blieb den Freunden des Wintersports nichts anderes übrig, als sich mit Trockenübungen fit zu halten. Skigymnastik wird im KSV seit mehr als 40 Jahren angeboten, und ebenso lange leitet Klaus Maier die Abteilung. Die andere Konstante war bis 1998 über 20 Jahre hinweg Maika Lendler. Zunächst trafen sich die Wanderer und Skifahrer in der alten Schule zur Gymnastik, seit dem Ende der 1970er Jahre in der Gemeindehalle.

Immer wieder hat der KSV Neuerungen aufgegriffen, bietet zum Beispiel seit 1995 Snowboardkurse und seit 2005 Bambini-Kurse für die kleinen Skifahrer an. Mit der Zahl der Teilnehmer stieg auch der Bedarf an Skilehrern. Das Rüstzeug dafür bietet das 2010 von Reiner Haas gegründete „Junior-Team“. „Du warst über Jahre unser Skilehrer mit der höchsten Ausbildung, sagte Bernhard Merkle vom Vereinsvorstand am Samstag beim Jubiläumsabend im KSV-Heim: „Ein solches Aushängeschild hat dem Verein sehr gut getan.“ Derzeit zählt das Junior-Team 26 Mitglieder. „Wer Lust hat, wir können immer Skilehrer brauchen“, warb Abteilungsleiter Maier für die seit 2013 vom Deutschen Skiverband anerkannte Skischule

Das wohl bekannteste Mitglied ist Andreas Haas, der ältere Bruder des Skilehrers und Bürgermeister von Beimerstetten. Er wurde für 40-jährige Mitglied­schaft geehrt. Seit 70 Jahren schon ist David Ruf im KSV, Josef Braun und Rudolf Oeser sind seit 60 Jahren dabei. Auch Herbert Geiger und Karl Kirchhauser (50 Jahre) wurden geehrt.