Nellingen Loris Knigge ist als „Obrouni“ in Afrika

Ob in der kleinen Bücherei oder auf dem Schulhof: Der 18-jährige Loris Knigge ist in Ghana immer von „seinen“ Waisenkindern umringt. © Foto: unbekannt

Nellingen / Von Ralf Heisele

Seit drei Monaten ist Loris Knigge als „Obrouni“ in Ghana. In der Stammessprache Twi bedeutet dies „weißer Ausländer“, und so wird der Nellinger auch auf der Straße angesprochen und ist ein beliebter Fotopartner. Doch der 18-Jährige ist nicht zum Urlaub dort. Im Anschluss an sein Abitur macht er derzeit einen Freiwilligendienst über das “weltwärts”-Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, bei dem jedes Jahr Jugendliche zwischen 18 und 27 Jahren in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländer entsendet werden, um dort verschiedene Tätigkeiten in Schulen, sozialen Einrichtungen oder eben privaten Waisenhäusern zu übernehmen. Loris Knigge ist über die “Worldwide Volunteers Group“ mit Sitz in Friedrichshafen in das Christ Faith Foster Home im Norden der Hauptstadt Accras gekommen, was 1972 von deutschen Missionaren eröffnet wurde. In dem Waisenhaus leben 32 Kinder im Alter von 5 bis 19 Jahren mit acht Betreuern.

Wertvolle Erfahrungen für späteren Beruf

Loris Knigge möchte später einmal Lehrer werden. Deshalb kommt es ihm gelegen, dass er in der am Waisenhaus angegliederten Schule arbeiten darf. Der Schultag beginnt immer um 7.15 Uhr. Dann versammeln sich alle Schüler und Lehrer auf dem Hof und singen die National- sowie die Schulhymne. Danach wird ein Gebet gesprochen – in Ghana ist Religion ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens. Zusammen mit dem Klassenlehrer unterrichtet der 18-jährige Nellinger das Fach Mathematik und darf immer wieder selbst Unterrichtsstunden halten. Dabei ist der Unterrichtsstil durchaus gewöhnungsbedürftig: Die Schüler dort müssen alles auswendig lernen, auch verschiedene Formeln und die Einmaleins-Tabellen, wichtige Definitionen werden laut im Chor aufgesagt. Ansonsten ist der Nellinger in der kleinen Bücherei aktiv, die ebenfalls Teil des gemeinsamen Geländes von Heim und Schule ist, und liest dort mit den leistungsschwächeren Schülern.

Waschen von Hand

Außerdem ist der begeisterte Fußballer auch Sportlehrer und versucht, den Kindern neue Sportarten beizubringen. Nach der Schule hilft Knigge den Kindern bei den Hausaufgaben und den alltäglichen Dingen des Lebens – wie dem Waschen der Kleidung von Hand. Waschmaschinen sind in Ghana nur für die oberste Bevölkerungsschicht zugänglich. Auch bietet der Nellinger für die Kinder ein wöchentliches Fußballtraining an.

Nach einer nicht immer einfachen Zeit der Eingewöhnung fühlt sich Loris Knigge inzwischen sehr wohl in dem westafrikanischen Land. Er hat sich angefreundet mit dem langsameren Lebensstil und mit dem Essen mit der Hand. Dabei darf ausschließlich die rechte Hand benutzt werden, weil die Linke in Ghana als unrein gilt und für andere Handgriffe reserviert ist.

Nellinger kann sich für „Jollof“ begeistern

Lokale Gerichte wie das „Jollof“, ein in Öl eingelegter Reis, schmecken dem Nellinger, während „Okkro“, eine geleeartige Seegrassuppe, wahrscheinlich nie zu seinen Leibspeisen zählen wird. Wasser, welches nicht immer vorhanden ist, trinkt man in Ghana nicht aus Flaschen, sondern aus kleinen Plastiktütchen. Gewöhnungsbedürftig ist auch das Trotrofahren, bei dem man von ausgemusterten europäischen Kleinbussen von A nach B gebracht wird.

Per E-Tagebuch informiert Loris Knigge regelmäßig seine Familie und Freunde über seine Erlebnisse und Geschichten, etwa über ein besonderes Sportfest in der Stadt Ho, rund 100 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt gelegen: „Dort wurden die „All Ghana Orphanage Games“ abgehalten, ein sportliches Turnier zwischen Waisenhäusern aus ganz Ghana. Die Kinder traten beispielsweise in Leichtathletik, Fußball oder Volleyball gegeneinander an und am Ende wurden die Einzelergebnisse aus den Disziplinen zu einem „Overall-Result“ zusammengetragen. Ich spielte in unserem Fußballteam mit und konnte sogar den 800-Meter-Lauf für unser Heim gewinnen. Ich habe diese Sportwoche sehr genossen, nicht zuletzt deshalb, weil wir als Christ Faith Foster Home das Turnier für uns entschieden haben.“

Reise durch den Urwald

An den Wochenenden ist Loris Knigge meist im Land auf Reisen. Mit einem Guide und Freunden war er beispielsweise vier Stunden im Urwald unterwegs, musste durch meterhohes Gras laufen und einen Fluss überqueren, um zu den größten Wasserfällen in Westafrika zu kommen. Der 18-Jährige ist fasziniert von der Natur und den Sehenswürdigkeiten Ghanas, „obwohl das Land in touristischer Hinsicht nicht sehr bekannt ist.“ Dementsprechend fällt auch Loris Knigges persönliche Zwischenbilanz aus: „Alles in Allem habe ich mich jetzt sehr gut hier eingelebt und eine gute Beziehung zu den Kindern im Heim. Es ist unglaublich, wie schnell die Kids einem ans Herz wachsen und auch mir Vertrauen schenken. Im Heim fühle ich mich sehr wohl und die Arbeit in der Schule macht ebenfalls großen Spaß.“

Info Die offizielle Landessprache in Ghana ist Englisch, doch die Menschen verständigen sich auch mit einer der über 40 lokalen Sprachen, in Accra vor allem mit dem Dialekt Twi. Wer mehr über den Freiwilligendienst erfahren möchte, kann dies tun unter: www.ww-volunteers.de