Industriegebiet Allgaier sagt Lonsee ab

Unternehmen suchte 60 000 Quadratmeter

Fläche Der Entwurf des Bebauungsplans „Industriegebiet Luizhausen-Ost“ umfasst eine Fläche von sieben Hektar (70 000 Quadratmeter). Allgaier hatte den eigenen Bedarf mit etwa 60 000 Quadratmetern angegeben. Begründung: Am Stammsitz in Uhingen seien die Grenzen des Wachstums erreicht. Im Sommer 2015 hat Allgaier in Oelsnitz (Sachsen) ein Presswerk in Betrieb genommen. Dort werden zum Beispiel Karosserieteile für BMW in Leipzig, VW in Zwickau und Skoda in Tschechien gefertigt. Die Investition betrug etwa 35 Millionen Euro. Zum Volumen der nunmehr auf Eis gelegten Investition in Lonsee-Luizhausen macht das Unternehmen keine Angaben.