Presswerk Allgaier-Ansiedlung geht in nächste Runde

Lonsee / Pia Reiser

Soll die Gemeinde Lonsee ihren Plan weiter verfolgen, ein Presswerk des Automobilzuliefereres Allgaier im Teilort Luizhausen anzusiedeln oder nicht? Um diesen Grundsatzbeschluss ging es am Montag in der Gemeinderatssitzung, zu der viele Zuhörer kamen. Bürgermeister Jochen Ogger stellte nochmal die Vor- und Nachteile dar und betonte erneut, dass er Verständnis für die Sorgen der Luizhauser habe – aber man müsse die Gesamtgemeinde im Blick haben.

Die Räte sprachen sich für das Allgaier-Presswerk aus. Die Firma mit Sitz in Uhingen (Kreis Göppingen) sei ein eingesessenes, mittelständisches Unternehmen, das zuverlässig sei, sagte Karlheinz Staib (CDU). „Das wäre ein Riesengewinn für die Gemeinde.“ Auch Johannes Häckel (CDU) befürwortet die Ansiedelung. „Was ich wenig nachvollziehen kann, ist die Angst, dass anderen Firmen Fachkräfte abgeworben werden könnten.“ Konkurrenz belebe das Geschäft.

Tempo 30 beantragt

Viele Luizhauser fürchten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Lkw und Pendler, die zum Werk fahren. Einem Lkw-Durchfahrtsverbot hat das Landratsamt eine Absage erteilt, aber man habe eine Tempo-30-Zone für die Ortsdurchfahrt beantragt, sagte Ogger. Weitere Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung sind ein Blitzer und aus Richtung Scharenstetten eine Verengung der Fahrbahn. „Ich möchte, dass diese drei Sachen festgeschrieben werden“, betonte Klaus Schilling (BL). Dafür sprachen sich auch die anderen Räte aus. Schilling, der einzige Gemeinderat aus Luizhausen, richtete am Ende das Wort an die Zuhörer. Es tue ihm leid, dass Luizhausen durch die Diskussion gespalten sei. Egal, wie er abstimme, am Ende sei immer jemand aus dem Ort enttäuscht – und Allgaier komme so oder so. „Ich hoffe, dass sich die Erwartungen erfüllen und die Befürchtungen nicht eintreten“, sagte er und stimmte schließlich wie das gesamte Gremium für die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens. Am 3. Dezember wägen die Räte die Bedenken und Anregungen, die zum Bebauungsplan eingereicht werden, ab.