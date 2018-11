Musik Alles geboten für unterhaltsamen Abend

mak

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Hochsträss in der Halle am Schinderwasen erlebten rund 350 Blasmusikfreunde einen abwechslungsreichen Abend mit ansprechender Musik. Neben dem musikalischen Teil standen Ehrungen auf dem Programm. Der ehemalige Vorsitzende Klaus Mang erhielt die Fördermedaille in Gold vom Blasmusikverband Baden-Württemberg. Ausführlicher Bericht folgt im nächsten „Blaumännle“. Neben dem Blasorchester der Erwachsenen präsentierte sich auch die Jugendkapelle vor großer Kulisse.

Die Nachwuchsmusiker eröffneten den Abend unter der Leitung von Jeanette Wollin und spielten den passenden Auftakt mit „You´re welcome“. Bekannte Melodien aus dem Musical „The lion king“ kamen ebenso gut an wie „The Rose“. Bei diesem Titel schlug sich ein kleiner Trompeter mehr als tapfer.

Unter dem Dirigat von Dietmar Ruf überzeugte das rund 50köpfige Orchester der Erwachsenen mit ihren Interpretationen sinfonischer Konzertliteratur. Mit der Operettenouvertüre „Die beiden Savoryarden“ von Jacques Offenbach wählte man einen unbekannten, jedoch fulminanten Auftakt. Das tonmalerische Werk „Nova Vita“ von Kurt Gäble gestaltete sich äußerst abwechslungsreich. Es beschreibt mit musikalischen Mitteln verschiedene Phasen des menschlichen Lebens. Dynamik, Schnelligkeit sowie Takt- und Stimmungswechsel prägen das Werk. Eindrucksvoll der eingearbeitete Choral, den ein Teil der Spieler auf lateinisch anstimmte sowie der fröhlich, beschwingte tänzerische Teil, mit dem die Komposition ausklingt.

„Viva Belcanto!“ vereinigt fünf beliebte und bekannte Melodien aus Italien, die Alfred Bösendorfer für Blasorchester arrangiert hat. Das Orchester verstand es, die unterschiedlichen Charaktere der Stücke treffend herauszuarbeiten. Die Darbietung des „Ungarische Tanzes Nummer 5“ von Johannes Brahms gelang eindrücklich. Dabei beginnt der Tanz verhalten, um sich immer mehr zu steigern und ungestümer zu werden bis er ganz abbricht um erneut zu beginnen.

Musical-Melodien dürfen in einem unterhaltsamen Konzert nicht fehlen. So auch auf dem Hochsträss mit „Selection from Starlight Express“ von Andrew Lloyd-Webber, das verschiedene musikalische Stilrichtungen enthält. Als sich die Mannen am Schlagzeug rothaarige Zopfperücken überstülpten, war Zeit für „Langstrumpf“-Samba von Jan Johannson. Das Original-Pippi-Langstrumpf-Lied war noch herauszuhören. Als Zugabe gab es einen schmissigen Marsch. Julia Pfetsch führte kompetent durchs Programm. Viel Beifall vom Publikum für beide Orchester.