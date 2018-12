Soziales Alle legen sich für den Erfolg ins Zeug

Flamenco zur Adventszeit? Warum nicht. In Erbach zeigte die Tanzschule Eclat ganz stilecht ihr Können. © Foto: Christina Kirsch

Rappelvoll war es in Langenau rund um den Pfleghof. Kein Wunder, war doch der Nikolaus da, und für die Kinder war das natürlich das Allerwichtigste. In Staig (Bild rechts) gab es am Glühwein-Stand nicht nur Budenzauber, sondern einen Budentanz gratis dazu. © Foto: Patrick Fauss