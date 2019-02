Region Alle Bürger können sich einbringen

Region / swp

Das Vogelschutzgebiet „Täler der Mittleren Flächenalb“ erstreckt sich von Zwiefalten bis Ulm über mehrere Täler der Schwäbischen Alb einschließlich des Donauabschnitts bei Munderkingen. Es ist Teil des Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“, das Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiete europaweit vernetzt. Ab März beginnen die Arbeiten für den Managementplan für dieses Gebiet. Für den Plan werden die Vorkommen der in der Vogelschutzrichtlinie genannten schützenswerten Arten erfasst und Empfehlungen ausgearbeitet, wie die Artenvorkommen erhalten und deren Zustand positiv entwickelt werden können. Der Plan wird voraussichtlich Ende 2022 fertiggestellt.

Betroffen von der Maßnahme sind in unserem Verbreitungsgebiet nachstehende Kommunen: Münsingen (427 Hektar), Hayingen (701 Hektar), Zwiefalten (391 Hektar), Riedlingen (6 Hektar), Schelklingen (927 Hektar), Lauterach (373 Hektar) und Rechtenstein (54 Hektar).

Um die Artenvorkommen im Vogelschutzgebiet „Täler der Mittleren Flächenalb“ zu erfassen, führen die vom Regierungspräsidium Tübingen beauftragten Gutachter von März 2019 bis September 2020 Kartierungen im Gelände durch.

Beauftragt mit der Erfassung ist das Gutachterbüro INA-Südwest (Institut für Naturschutzfachplanungen). Im Rahmen ihres Auftrags für den Managementplan sind die Gutachter ebenso wie die Mitarbeiter der Naturschutzbehörden berechtigt, Grundstücke zu betreten, wo dies für ihre Arbeiten erforderlich ist.

Natura 2000 ist ein europaweites Schutzgebietsnetz zur Sicherung der biologischen Vielfalt in Europa. Es umfasst europaweit bedeutende Vorkommen gefährdeter Arten und Lebensräume. Rechtliche Grundlagen sind die Vogelschutzrichtlinie von 1979 und die Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie von 1992.

Das Besondere an Natura 2000 ist, dass lokale Behörden, Landnutzer, Eigentümer und Bevölkerung von der Planerstellung bis zur Umsetzung eingebunden werden. Nachdem die relevanten Arten des Vogelschutzgebiets „Täler der Mittleren Flächenalb“ durch Gutachter erfasst wurden, wird ein Beirat für die Planerstellung einberufen. Diesem Beirat gehören Vertreter der im Gebiet tätigen Institutionen, Fachverbände und Behörden an. Ziele und Maßnahmen des Planentwurfs werden mit diesem Beirat abgestimmt. Bürger können sich in das Verfahren einbringen.