Unternehmen Albi-Werk: Gewerkschaft will kämpfen

Albi-Werk: Gewerkschaft will kämpfen

Bühlenhausen / Joachim Striebel

Nach der Ankündigung des Edeka-Konzerns, das Albi-Werk in Berghülen-Bühlenhausen im März 2019 zu schließen, wollen Betriebsrat und Gewerkschaft nicht klein beigeben. „Wir wollen kämpfen“, sagt Karin Brugger, die regionale Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). „Wir glauben an ein Alternativkonzept.“ Es müsse eine Möglichkeit geben, das Werk wirtschaftlich zu betreiben und wenigstens einen Teil der Arbeitsplätze zu retten, meint die Gewerkschaft.

Der Lebensmittelkonzern Edeka, der vor knapp einem Jahr das damals kurz vor der Insolvenz stehende Familienunternehmen übernommen hatte, habe bisher keine Zahlen zur Wirtschaftlichkeit vorgelegt, kritisiert Brugger. „Der Betriebsrat weiß noch gar nichts.“ Die Arbeitnehmervertretung sei am Freitag erst eine Stunde vor der Betriebsversammlung über die Schließung informiert worden. Für alle Beschäftigten sei die Ankündigung völlig überraschend gekommen. „Die haben doch alle gut geschafft“, weiß Brugger. Mit wenigen Leuten seien große Mengen abgefüllt worden. Die Entscheidung zur Schließung des Werks komme ihr vor „wie ein Schnellschuss“, sagt die Gewerkschafterin.

Situation war bekannt

Wie berichtet, begründet Edeka die Verlagerung der Produktion nach Rostock damit, dass sich der Betrieb in Bühlenhausen wirtschaftlich nicht aufrechterhalten lasse. Das habe die Prüfung in den vergangenen zwölf Monaten ergeben. In Rostock betreibt die Edeka-Tochter „Sonnländer“ ein Fruchtsaftwerk. Edeka habe ja beim Kauf des Albi-Werks gewusst, dass zuvor keine Investitionen mehr getätigt wurden, sagt Brugger.

Nach der Übernahme erlebte Edeka einen Einbruch beim Absatz von Albi-Säften, da Konkurrenten die von Edeka abgefüllten Säfte nicht in den Regalen stehen haben wollten.