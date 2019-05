Die sechs Hektar große Fläche gehört dem Lebensmittelkonzern Edeka. Der Gemeinderat hat eine Veränderungssperre verhängt.

Veränderungssperre heißt das Zauberwort, mit dem sich die Gemeinde Berghülen Einflussmöglichkeiten auf die künftige Entwicklung des Edeka-Areals im Teilort Bühlenhausen sichern will. Der Lebensmittelkonzern hatte den Saftproduzenten Albi Ende 2017 übernommen, als dieser kurz vor der Insolvenz stand. Im März diesen Jahres schloss Edeka den Betrieb, das Areal gehört noch immer dem Konzern.

Am Dienstag beriet der Berghüler Gemeinderat in einer Sondersitzung über das weitere Vorgehen im Hinblick auf das insgesamt sechs Hektar große Gelände – denn die Gemeinde hat unter Umständen andere Pläne als der Lebensmittelkonzern. Sollte Edeka einen Käufer finden, bestehe die Gefahr, dass die gesamte Gewerbefläche weiter für produzierendes Gewerbe genutzt werde, Berghülen in seiner Entwicklung ausgebremst würde, so die Meinung im Gremium. Und genau das will Berghülen verhindern.

Das Gelände, auf dem bislang Säfte hergestellt und vertrieben wurden, wurde einst explizit für diesen Zweck der Firma Albi-Säfte im Flächennutzungsplan ausgewiesen, auch der Bebauungsplan wurde speziell auf den Betrieb ausgerichtet. In direkter Nachbarschaft sind zudem zwölf Wohnhäusern, was in der Vergangenheit wegen der Lärmimissionen zu Nutzungseinschränkungen für Albi geführt hatte.

Neuen Wohnraum schaffen?

Die zentrale Lage des Areals, zwischen Berghülen und Bühlenhausen, habe für die Gemeinde besondere städtebauliche Bedeutung, sagte Bürgermeister Bernd Mangold in der Gemeinderatssitzung. Er schlug vor, auf den sechs Hektar Bauplätze für Wohnungen auszuweisen. „Schließlich können wir den eigenen Bedarf an Bauland nicht mehr decken.“ Obendrein könnte er sich dort Einrichtungen für die Allgemeinheit, zum Beispiel einen Lebensmittelladen, vorstellen. Und weil man das überplanbare Areal auch erweitern könne, bietet es sich nach Mangolds Meinung für die Gemeinde geradezu an, dort eigene Pläne zu erfolgen.

Die Räte stimmten daher unisono zu, über das Gebiet die zweijährige Veränderungssperre zu verhängen. Das bedeutet für Edeka, dass der Konzern in dieser Zeit auf dem Gelände nicht neu bauen oder modernisieren darf. Auch darf er die Gebäude nicht anders nutzen, als die entsprechenden Baugenehmigungen es vorgeben. Edeka selbst wollte sich auf Nachfrage nicht zu seinen Plänen für das Areal äußern.

Die Veränderungssperre gilt auch für die Eigentümer der Privathäuser, die an das Betriebsgelände angrenzen. Diese dürften die Einschränkungen, so vermutet Mangold, jedoch gerne hinnehmen, wenn sie künftig keinem Lärm mehr durch die Saftherstellung ausgesetzt sind.

Gemeinde hat Vorkaufsrecht

Zusätzlich zu der Veränderungssperre nimmt Berghülen ein „besonderes Vorkaufsrecht“ in Anspruch. Das sichert der Gemeinde zum einen das Recht zu, vor anderen Käufern das Gelände zu erwerben, zum anderen, dass sie einem Verkauf an Dritte nur unter der Voraussetzung zustimmt, wenn der neue Besitzer das Gebiet im Sinne der Gemeinde entwickelt.

In den zwei Jahren, in denen die Veränderungssperre gilt, muss die Gemeinde Berghülen nun die Änderung des Bebauungsplans vorantreiben, ebenso muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Um ein klares Konzept für eine neue Nutzung des Albi-Areals zu erarbeiten, will Berghülen die Bürger mit ins Boot nehmen.

