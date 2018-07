Bildung Albecker-Tor-Schule verabschiedet die letzten Neuntklässler

Langenau / swp

Der diesjährige Neuner-Jahrgang der Albecker-Tor-Schule ist nach bestandenem Hauptschulabschluss im Rahmen einer Feier verabschiedet worden. Für die Schülerinnen und Schüler endete damit ihre Schulzeit an der ATS – für die Schule selber aber ging eine jahrzehntelange Ära zu Ende, teilt die Schule mit.

Die Abschlussfeier wurde von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihren Eltern selbst gestaltet. Von der Einladung über die Tischdekoration bis hin zu kleinen Karten und Präsenten für die Lehrkräfte war alles selbst entworfen worden. In diesem feierlichen Rahmen überreichte der Schulleiter Johann Peter Denk gemeinsam mit der Klassenlehrerin Monika Kirmes die Abschlusszeugnisse an die jungen Leute. Es gab ein buntes Programm mit Redebeiträgen der Schulleitung und der Klassensprecherin der neunten Klasse sowie eine Diashow zur Abschlussfahrt nach Berlin.

Mit der Verabschiedung des letzten Neuner-Jahrgangs ging die über 40 Jahre dauernde Ära der Haupt- und Werkrealschule an der Albecker-Tor-Schule zu Ende. Vom nächsten Schuljahr an wird die ATS nur noch eine reine Grundschule sein. Dies kommt auch in einem neuen Schulnamen zum Ausdruck: Zukünftig wird die Schule Albecker-Tor-Schulzentrum Grundschule Langenau heißen.

Auf diesen Namen haben sich die schulischen Gremien mit Zustimmung des Schulträgers und der Schulverwaltung geeinigt. Der mittelere Bildlungsweg ist künftig möglich in der Gemeinschaftsschule Auf der Reutte, der Realschule Langenau oder der Elchinger Mittelschule.