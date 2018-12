Wirtschaft Alb-Hotel

Laichingen / sgk

Die Hübner-Gruppe HHB GmbH will in Laichingen ein Hotel mit 96 Zimmern und drei Konferenzräumen bauen. Die Zimmer sind nicht einheitlich geplant, sondern sollen unterschiedliche Komforts bieten, auch Familienzimmer sind vorgesehen. Innerhalb des Hotels wird es einen Wellnessbereich geben, im Freien soll ein Wellnessgarten entstehen. Dem Bauantrag hat der Bauausschuss einhellig zugestimmt.

Das Hotel soll im Industriegebiet Ost mit vier Geschossen entstehen. Ein Restaurant für kleinere Mahlzeiten soll auch gebaut werden. Das Gebäude ist mit Flachdach geplant, 54 Stellplätze und zehn Fahrradstellplätze sind ebenfalls vorgesehen. Im Industriegebiet sei es zulässig, Hotels anzusiedeln, klärte Bauamtsleiter Günter Hascher auf Nachfrage aus dem Gremium auf. Schließlich handele es sich bei einem Hotel um einen Beherbergungsbetrieb, also ein Gewerbe. Allerdings weist die Stadt das Landratsamt ausdrücklich darauf hin, dass das Hotel in einem Industriegebiet errichtet werden soll und zukünftige Gäste dort Störungen und Belästigungen durch andere Gewerbebetriebe ausgesetzt sind. Sie möchte, dass dieser Hinweis in die Baugenehmigung aufgenommen wird. Auch sonst hält das Baugesuch alle Vorgaben im Bebauungsplan ein.

Joachim Reif (CDU) kritisierte die 54 Stellplätze als nicht ausreichend bei 96 Zimmern, „das ist kein gutes Verhältnis“. Bürgermeister Klaus Kaufmann sieht das anders: „Wenn Familien oder Paare kommen, sind die in einem Zimmer untergebracht.“ Die Anzahl der Stellplätze entspreche hingegen den gesetzlichen Vorgaben, erklärte Amtsleiter Günter Hascher. Darüber entscheide auch nicht der Bauausschuss.