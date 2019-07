Der Alb-Donau-Kreis soll sich an den Betriebskosten des Schienen-Nahverkehrs beteiligen, empfiehlt der Verwaltungsausschuss notgedrungen. Die Regio-S-Bahn Donau-Iller wird nur Wirklichkeit, wenn sich Landkreise oder Kommunen an den Betriebskosten beteiligen. Das ist nach Darstellung des Landratsamts Alb-Donau die Haltung des Verkehrsministeriums in Stuttgart. Der Alb-Donau-Kreis habe deshalb keine andere Wahl als in die Finanzierung d...