Natürlich Corona. Das Virus hat Auswirkungen auf buchstäblich jeden Lebensbereich – auch auf den Haushalt des Alb-Donau-Kreises für 2021. Diesen hat der Kreistag am Montag in der Langenauer Stadthalle einstimmig verabschiedet. Die Pandemie schlägt sich nicht nur in den Zahlen nieder – etwa...